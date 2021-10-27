تقرير البيوع العقارية في سوريا: 1846 عقد بيع و 1056 عقد إيجار يومياً
أصدرت "وزارة المالية" تقريرها الشهري لبيانات البيوع العقارية في جميع المحافظات السورية وذلك لفترة 96 يوماً، حيث بلغ متوسط عقود البيع يومياً 1846 عقداً ، و وسطي القيمة الرائجة لعقود المنفذة يومياً نحو 53 مليار ليرة سورية، بينما بلغ عدد عقود الايجار المنفذة يومياً 1056عقد وسطياً.
و بالتفصيل تقرير البيوع العقارية في سورية خلال 96 يوماً.
عقود البيع المنفذة:
بلغ العدد الإجمالي لعقود البيع المنفذة /91095/ وذلك من 3 أيار لغاية 21 تشرين الأول من العام الحالي، أي 96 يوم عمل فعلي بعد خصم العطل.
وبلغ معدل النمو الأسبوعي %6,5 + وبلغ الوسطي اليومي لعدد عقود البيع المنفذة في آخر أسبوع /1846/
توزع عقود البيع على المحافظات:
دمشق 11,1 %
ريف دمشق25,4 %
اللاذقية 12,9 %
طرطوس 7,8 %
حمص 12,4 %
حلب 12,1 %
حماه 9,5 %
السويداء 4,9 %
درعا 3,3 %