تقرير البيوع العقارية في سوريا: 1846 عقد بيع و 1056 عقد إيجار يومياً

أصدرت "وزارة المالية" تقريرها الشهري لبيانات البيوع العقارية في جميع المحافظات السورية وذلك لفترة 96 يوماً، حيث بلغ متوسط عقود البيع يومياً 1846 عقداً ، و وسطي القيمة الرائجة لعقود المنفذة يومياً نحو 53 مليار ليرة سورية، بينما بلغ عدد عقود الايجار المنفذة يومياً 1056عقد وسطياً.



و بالتفصيل تقرير البيوع العقارية في سورية خلال 96 يوماً.



عقود البيع المنفذة:



بلغ العدد الإجمالي لعقود البيع المنفذة /91095/ وذلك من 3 أيار لغاية 21 تشرين الأول من العام الحالي، أي 96 يوم عمل فعلي بعد خصم العطل.



وبلغ معدل النمو الأسبوعي %6,5 + وبلغ الوسطي اليومي لعدد عقود البيع المنفذة في آخر أسبوع /1846/



توزع عقود البيع على المحافظات:



دمشق 11,1 %



ريف دمشق25,4 %



اللاذقية 12,9 %



طرطوس 7,8 %



حمص 12,4 %



حلب 12,1 %



حماه 9,5 %



السويداء 4,9 %



درعا 3,3 %