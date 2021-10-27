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تقرير البيوع العقارية في سوريا: 1846 عقد بيع و 1056 عقد إيجار يومياً

أصدرت "وزارة المالية" تقريرها الشهري لبيانات البيوع العقارية في جميع المحافظات السورية وذلك لفترة 96 يوماً، حيث  بلغ متوسط عقود البيع يومياً 1846 عقداً ، و وسطي القيمة الرائجة لعقود المنفذة يومياً نحو  53 مليار ليرة سورية، بينما بلغ عدد عقود الايجار المنفذة يومياً 1056عقد وسطياً.

و بالتفصيل تقرير البيوع العقارية في سورية خلال 96 يوماً.

عقود البيع المنفذة:

بلغ العدد الإجمالي لعقود البيع المنفذة /91095/ وذلك من 3 أيار لغاية 21 تشرين الأول من العام الحالي، أي 96 يوم عمل فعلي بعد خصم العطل.

وبلغ معدل النمو الأسبوعي %6,5 + وبلغ الوسطي اليومي لعدد عقود البيع المنفذة في آخر أسبوع /1846/

توزع عقود البيع على المحافظات:

دمشق 11,1 %

ريف دمشق25,4 %

اللاذقية 12,9 %

طرطوس 7,8 %

حمص 12,4 %

حلب 12,1 %

حماه 9,5 %

السويداء 4,9 %

درعا 3,3 %