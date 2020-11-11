انطلاق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين

انطلقت في هذه اللحظات أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، في قصر المؤتمرات بدمشق بمشاركة نحو 27 دولة و12 منظمة دولية غير حكومية، لمناقشة سبل إعادة السوريين الذين أجبرتهم الحرب الإرهابية على مغادرة البلاد وتسهيل عودتهم ووضع حد لمعاناتهم.



ومن أبرز الدول المشاركة في المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين روسيا والصين والهند وإيران ولبنان ودولة الإمارات وباكستان وسلطنة عُمان وفنزويلا، على حين تشارك الأمم المتحدة بصفة مراقب.



وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين عدة جلسات تتناول الوضع الحالي في سوريا وظروف عودة المهجرين وعوائق عودتهم، وإلى خلق الظروف المناسبة لعودتهم.



و يناقش المؤتمر المساعدات الإنسانية واستعادة البنى التحتية والتعاون بين المنظمات العلمية والتعليمية وإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب ويختتم بجلسة ختامية وبيان ختامي.



معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور "أيمن سوسان" أكد أنه تم توجيه الدعوة إلى كل البلدان للمشاركة في المؤتمر باستثناء تركيا مشيراً أنه: "لا يمكن تأمل أي أمر إيجابي من قبل نظام أردوغان الداعم الأول للتنظيمات الإرهابية في سوريا".



وأوضح "سوسان" إلى أن الصين و روسيا و إيران و لبنان ودولة الإمارات و باكستان و سلطنة عمان من بين الدول المشاركة في المؤتمر فيما تشارك الأمم المتحدة بصفة مراقب. مؤكداً أن بعض الدول تعرضت لضغوط للتتغيب عن المشاركة في المؤتمر.



يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى، يوم الاثنين، اتصالاً عبر الفيديو مع الرئيس السوري بشار الأسد. وأكد من خلاله أن روسيا تؤيد عقد المؤتمر الدولي حول اللاجئين، قائلاً: "روسيا تدعم هذا المؤتمر، وتساعد بنشاط في التحضير له وعقده. مضيفاً بأن "الوفد الروسي سيكون واحداً من أكثر الوفود عدداً، وسيضم متخصصين من 30 وزارة ودائرة".



يشار إلى أن محادثات حول الشأن السوري جرت في إطار ما يسمى بصيغة أستانا عام 2017.وعقدت مدينة سوتشي الروسية مؤتمر الحوار الوطني السوري في كانون الثاني 2018، الذي كان أول محاولة منذ بداية الحرب لجمع مجموعة واسعة من المشاركين في منصة تفاوض واحدة.