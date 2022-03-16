إسرائيل تتأهب جوياً وتصدر تعليمات لوزراء الحكومة

رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب لدى أنظمة الدفاع الجوي والأجهزة الاستخباراتية إلى درجة "قصوى"، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، مساء الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن الإجراء جاء في ظل تصاعد التهديدات عقب تعرض قطاع الطائرات المسيرة الإيرانية إلى سلسلة من الهجمات.

ورافق حالة التأهب، صدور تعليمات لوزراء الحكومة الإسرايلية بعدم التصريح حول الهجوم على مواقع إيرانية مرتبطة بتصنيع الطائرات المسيّرة، وذلك بسبب "الحساسية الأمنية"، بحسب هيئة البث.

وتنص التعليمات للوزراء الإسرائيليين، بأن يكتفوا بتقديم إجابة عامة حول تساؤلات في هذا الشأن، على غرار أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية تواصِل العمل في أي وقت وفي أي مكان لمنع التهديدات الموجهة ضد إسرائيل".

قصف إسرائيلي وردّ إيراني

يأتي ذلك في أعقاب معلومات كشفتها صحيفة "هآرتس"، في وقت سابق الثلاثاء، تفيد بأن الطيران الإسرائيلي دمر مئات الطائرات الإيرانية المُسيرة في غارة جوية نفذها في 14 شباط على محافظة كرمنشاه الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الغارة أغضبت السلطات في طهران، وكبدتها خسائر فادحة، مما دفعها إلى قصف القنصلية الأميركية في أربيل وقاعدة إسرائيلية للموساد هناك.

وأشارت إلى أن وسائل إعلام إيرانية كانت قد ذكرت أن ست طائرات مسيرة إسرائيلية، انطلقت من إقليم كردستان العراق، واستهدفت معسكر المسيرات الإيرانية.

مواجهة إيرانية - إسرائيلية بالمسيّرات

وفي الفترة الأخيرة، لفتت وسائل إعلام عبرية إلى مواجهة إيرانية- إسرائيلية تدور رحاها حول منظومة الطائرات المسيرة الإيرانية؛ وفي رصد للجدول الزمني للعمليات العسكرية التي نُفذت في هذا الإطار:

13 شباط: إطلاق طائرة مُسيرة مسلحة على أهداف إسرائيلية في الشرق

الأوسط، واعترضتها طائرة أميركية من طراز F-16.

14 شباط: غارة شنتها طائرات من دون طيار في إيران، ألحقت أضرارا بمنظومة الطائرات من دون طيار الإيرانية، وأن "التقديرات تفيد بتدمير مئات الطائرات من دون طيار بأحجام مختلفة".

7 آذار: مقتل ضابطين في الحرس الثوري الإيراني، في هجوم إسرائيلي على موقع قرب العاصمة السورية، دمشق.

13 آذار: إيران تستهدف "منشأة إستراتيجية إسرائيلية" في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى اعترف أن الهجوم الصاروخي الإيراني في أربيل، الأحد الماضي، استهدف منشأة إسرائيلية، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"

وقال المسؤول الأمريكي إن المبنى في أربيل الذي استهدفته صواريخ بالستية أطلقها الحرس الثوري الإيراني، ليلة السبت – الأحد الماضية، هي منشأة تدريب إسرائيلية.

وكالات