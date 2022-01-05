حجم السلاح النووي في العالم

أصدرت الدول الخمس، التي تعترف بامتلاك السلاح النووي، بياناً حول منع "الحرب النووية "، مؤكدة أن السلاح النووي الذي تملكه ليس موجهاً ضد بعضها البعض أو ضد أي دولة أخرى في العالم.

ورغم أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية في العالم هو 8 دول إضافة للكيان الإسرائيلي، إلا أنه لا يوجد سوى خمس دول فقط تعترف بامتلاكه وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول التي أصدرت البيان لتأكيد مسؤوليتها تجاه منع حدوث حرب نووية.

وتنقسم الدول النووية في العالم إلى قسمين: أولهما هو الدول الخمس النووية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا وهي الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي رسمياً.

أما القسم الثاني فيضم الدول التي تمتلك السلاح النووي فعلياً، لكنها لا تعترف بامتلاكه رسمياً وهي كوريا الشمالية والهند وباكستان، إضافة للكيان الإسرائيلي.

وتمتلك روسيا 6 آلاف و255 قنبلة نووية، وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 5 آلاف و550 قنبلة نووية، الصين 350 قنبلة نووية، فرنسا 290 قنبلة نووية، المملكة المتحدة 225 قنبلة نووية.

وتمتلك باكستان 165 قنبلة نووية، الهند 156 قنبلة نووية، كوريا الشمالية 40 - 50 قنبلة نووية، "إسرائيل" 90 قنبلة نووية.