وزير الدفاع التركي يحدد مطالب جديدة للحوار مع الرئيس الأسد!

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إنّ بلاده منفتحة على الحوار مع الرئيس السوري، في حال أجرى انتخابات مستقلة وفاز بها.

وذكر غولر في لقاء مع قناة “CNN Türk”، أنّ على الرئيس السوري إقامة انتخابات حرة ومستقلة، مضيفاً: “إذا فزت فسنلتقي بك أو بمن يفوز”.

وزعم أن بلاده تحترم الحدود الإقليمية لجميع جيرانها، وأنها لا تطمع في أراضي أحد، مشيراً إلى عقد اجتماعات مع الحكومة السورية سابقاً في أستانا.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، قد قال إنّ بلاده لم تعقد أي لقاء مع الحكومة السورية في إطار مسؤولية وزارة الخارجية.

وأضاف كتشالي: “سياستنا بشأن التطبيع كانت واضحة منذ البداية. لقد طرحناها بطريقة شفافة وصادقة وليس لدينا أي شروط مسبقة”.

واستدرك: “لكن في نهاية هذه العملية هناك نقطة نريد من الحكومة السورية أن تصل إليها فيما يتعلق بالعملية السياسية وعودة السوريين ومستقبل سوريا”.

التطبيع أصبح الآن “مستحيلاً”

وفي مطلع شهر آذار الماضي، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن خطوات التطبيع بين تركيا و الحكومة السورية أصبحت الآن “مستحيلة” بسبب الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة.

وقال لافروف: “نؤكد اهتمامنا بتعزيز تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا. لقد عملنا على ذلك، وما زلنا نواصل العمل في الواقع، ولكن الخطوات العملية الآن مستحيلة بسبب الأوضاع في غزة”.

وأردف: “أعني القصف الذي شنه الأميركيون على أهداف معينة تابعة للقوات الموالية لإيران، وقصف العراق وسوريا واليمن”، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال “تصرف الانتباه عن العملية الطبيعية لبناء العلاقات بين سوريا وتركيا” بمشاركة الجانب الروسي.