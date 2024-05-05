والدة صحفي أميركي مفقود في سوريا تدعو للتفاوض مع دمشق

ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا منذ 12 عامًا، ما زالت تنتظر معرفة مصير ابنها، مؤكدة أن “الأمور صعبة” ولم تصبح “سهلة على الإطلاق.”

في مقابلة مع قناة “الحرة”، قالت تايس إن “الكثير من الأمور تغيرت” منذ اختفاء أوستن في أغسطس 2012، وإن هناك تطورات عديدة، لكنها ما زالت تأمل في أن يعود ابنها من الاحتجاز، مشيرة إلى أن المسألة قد تكون “مجرد وقت”.

واختفى أوستن تايس، الصحفي المستقل والجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية، في سوريا عندما كان يبلغ من العمر 31 عامًا.

ولم يتم التعرف على خاطفيه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختطافه.

ظهر تايس مرة واحدة في فيديو في سبتمبر 2012 معصوب العينين، ولم تظهر أي معلومات عنه منذ ذلك الحين.

أشارت ديبرا تايس إلى أن المحاولات الأخيرة للبدء في مفاوضات مع الحكومة السورية كانت في مارس الماضي، لكنها لم تحقق “التزامًا ورغبة في مواصلة الحوار للوصول إلى اتفاق.”

وقالت إن الحكومة السورية ترغب في التقارب مع الولايات المتحدة، لكنها تتساءل عن السبب وراء رفض واشنطن التفاوض مع دمشق، بينما تتفاوض مع حكومات أخرى مثل روسيا وإيران، وحتى مع حماس.

وفيما يتعلق باحتمال احتجاز ابنها من قبل الحكومة السورية، ذكرت ديبرا أن هناك أدلة تشير إلى أن أوستن قد يكون محتجزًا لدى كيان غير حكومي.

وتحدثت عن رحلتها إلى سوريا في 2014، عندما قضت حوالي ثلاثة أشهر محاولًا معرفة مصير ابنها، ولكن الحكومة السورية رفضت التفاوض معها، مشيرة إلى أنها طلبت التواصل مع مسؤولين أميركيين رسميين لبحث قضية أوستن.

كانت الولايات المتحدة من أولى الدول التي قطعت علاقاتها مع سوريا في عام 2011 وفرضت عقوبات قاسية.

ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن الحكومة السورية للمساعدة في تأمين إطلاق سراح أوستن تايس، متهمًا دمشق باحتجازه.

ومع ذلك، نفت وزارة الخارجية السورية هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تحتجز أي مواطن أميركي.

في عام 2018، عرضت السلطات الأميركية مكافأة قدرها مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى تحرير تايس.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، دعا الرئيس بايدن إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في جميع أنحاء العالم لمجرد قيامهم بعملهم.

وأضاف: “لا ينبغي للصحافة أن تكون جريمة في أي مكان على وجه الأرض.”

على الرغم من ذلك، كشفت الحكومة السورية في أبريل الماضي عن اجتماعات تُعقد “بين الحين والآخر” مع الولايات المتحدة، لكنها لم تثمر عن أي نتائج ملموسة بشأن قضية أوستن تايس أو قضايا أخرى.