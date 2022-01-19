الرئيس الفينزويلي يعلن زيارة قريبة لسورية

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه سيزور سوريا قريباً، مقترحاً أن تكون دمشق مكاناً لإقامة معرض الاقتصاد والاستثمار لجميع رجال الأعمال الفنزويليين والجالية السورية في فنزويلا.

وأكد تقليده سفير سوريا لدى كراكاس خليل بيطار وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى بمناسبة انتهاء مهامه أنه سيزور سوريا قريباً للاحتفال مع الشعب السوري وقيادته بجو السلام والاستقرار الذي تمكنت من الوصول إليه بعد مواجهة العدوان عليها.

وقال: “نحن معجبون بتاريخ الشعب السوري ومعجبون ببطولته وحزمه وكفاحه ضد التنظيمات الإرهابية، ونشيد بشجاعة الرئيس بشار الأسد ونحيّي موقفه البطولي حيث قاد مأثرة تاريخية ضد العدوان الإرهابي الأمريكي والمتواطئين معه في العالم وحقق النصر بفضل مساعدة حلفائه مثل روسيا والصين وإيران والشعوب الأخرى المعادية للإمبريالية وبدعم فنزويلا المعنوي والروحي”.

وطالب مادورو بـ “احترام حق سوريا في إعادة الإعمار وتحقيق الازدهار”، مؤكداً أنها مركز الثقافات.

واقترح فكرة إقامة معرض الاقتصاد والاستثمار لجميع رجال الأعمال الفنزويليين والجالية السورية في فنزويلا، للتأكيد على الاستعداد للمساعدة في إعادة الإعمار.

وفي وقت سابق، قال مادورو خلال لقاء تلفزيوني: “إن العالم العربي والعالم أجمع سيندهش من كيفية انبعاث سوريا من جديد في السنين القادمة”، مستشهداً بتجربة بلاده التي سُبق أن تخلّصت من الليبرالية الأمريكية.

يشار إلى أن فنزويلا هي واحدة من الدول التي تعاني من العقوبات الأمريكية التي تواجهها سوريا، حيث يؤكد الخبراء على أن أفضل سبيل لمواجهتها هي العلاقات الخارجية التي يمكن أن تؤسسها دمشق مع مختلف الأطراف لا سيما الحلفاء، حيث قال الكاتب والباحث المصري في الشؤون السياسية الدكتور عبد الله السنو، سابقاً: “سوريا تحتاج هذه المرحلة إلى مجهود أكبر

ودعم أكبر خاصة من العالم العربي ومن الحلفاء حتى تحفظ مستقبلها، وتحتاج كذلك إلى تسويات داخلية وتضامن أوسع من العالم العربي”.

