أسعار الإسمنت ترفع تكلفة العقارات.. في حماة شقة 100 متر بـ250 مليون ليرة

أثر رفع سعر طن الإسمنت من ٧٠ ألف ليرة إلى ١٢٥ ألفاً بموجب قرار وزارة التجارة الداخلية الأخير، أثر في أسعار معظم مواد البناء ما نسبته ١٥- ٢٠ بالمئة، ما انعكس تصاعدياً بأسعار الشقق السكنية بحماة، النارية أصلاً!..

بينما لم يؤثر ذلك في حركة البناء والتشييد بعموم مدن محافظة حماة، ولا في استجرار الإسمنت ومواد البناء الأخرى من فرع مؤسسة العمران أو الشركة العامة لصناعة الإسمنت، بل على العكس من ذلك تماماً، إذ شهدت مراكز عمران زيادة ملحوظة بالبيع!.



وبيّنَ عدد من المتعهدين والمشتغلين بالعقارات والبناء بحماة أن الشقة التي تحتاج ٥٠ كيس إسمنت للتلييس أصبحت تكلف ٣٢٥ ألف ليرة، على حين كانت تكلف ١٧٥ ألف ليرة قيمة الأكياس فقط.



وسعر البلاطة صار ٧٠٠ ليرة وكان بـ٥٥٠ ليرة، والبلوكة كانت بـ٢٠٠ ليرة فصارت بـ٣٢٥ ليرة من دون أجرة النقل، وكشف أصحاب مكاتب عقارية أن الشقة المكسية طبعاً مساحة ١٠٠ م٢، التي كان سعرها ٢٠٠ مليون ليرة بحي القصور مثلاً، صارت بـ٢٥٠ مليون ليرة.



وأما الشقة التي تقع بالمشاعات وبمساحة ٥٠ م٢ فصارت تباع بـ٧٥ مليون ليرة وكانت بـ٥٠ مليوناً.



وأما المدير العام للشركة العامة للإسمنت المهندس علي جعبو، فبيَّنَ أن الطلب كبير على الإسمنت، إذ يتم تسويق كامل الإنتاج لمؤسسة العمران والقطاعات العامة.



وأوضح أن إنتاج الشركة بالعام الماضي كان نحو ١ مليون و٥٢ ألف طن من كل أصناف الإسمنت، على حين تم بيع أكثر من ١ مليون و٥٥ ألف طن، بقيمة نحو ٤٩ مليار ليرة.



وبيّنَ مدير فرع عمران بحماة سامي بنكه العدس أن كميات الإسمنت التي تصل إلى الفرع تتراوح يومياً بين ٤ آلاف إلى ٤٥٠٠ طن، كما يتم شحن كميات من الإسمنت إلى محافظات حلب وحمص وطرطوس واللاذقية ودرعا ودير الزور والرقة ودمشق وريف دمشق بسيارات فرع المؤسسة، ومكتب نقل البضائع بحماة.



ولفت إلى أن المبيعات في العام الماضي زادت على ٢٣ ملياراً و١٥١ مليون ليرة، وتضمنت ٧٢٥ ألفاً و٣٩٠ طناً من الإسمنت البورتلاندي العادي والبوزلاني والمقاوم ومعبأ وفلتاً، وبقيمة ٢٣ ملياراً و١١٢ مليوناً و٧٤٠ ألف ليرة.



كما تضمنت المبيعات الإجمالية الدهانات والحديد المبروم والصناعي ومواد البناء.



الوطن