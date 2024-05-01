أسعار الذهب ستسجل مستويات تاريخية في 2024

يتوقع الخبير الاقتصادي مكسيم خودالوف أن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعًا قياسيًا بنهاية عام 2024، وذلك بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وعوامل أخرى على الصعيد الدولي.

وفي تصريح له من شركة “فيكتور إكس” الاستثمارية، قال خودالوف: “تشير الكثير من المصادر إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد يستمر في الارتفاع، مما سيؤدي إلى تحقيق أسعار قياسية جديدة للذهب هذا العام”.

وأضاف أن هناك تراجعًا تصحيحيًا في أسعار الذهب حاليًا، وذلك بسبب قوة الدولار، ما أدى إلى انخفاض الأسعار من مستوياتها القياسية.

وأوضح أن تكلفة استخراج الذهب أصبحت أقل بكثير مقارنة بسعر البيع الحالي، مما يسمح لمنتجي الذهب باستخراج الخامات الأقل جودة وزيادة المعروض من المعدن الأصفر.

وكان الذهب قد وصل مؤخرًا إلى أعلى مستوى تاريخي له، متجاوزًا 2.4 ألف دولار للأونصة. ويعود هذا الارتفاع إلى التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وتوقعات بشأن تغييرات محتملة في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.