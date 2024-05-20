 ما مبررات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بهذه النسب الكبيرة؟

عند مراجعة بيانات أسعار المشتقات النفطية العالمية المنشورة على موقع “أويل برايس”، يتبين أن أسعار هذه المشتقات من بداية العام الحالي حتى الآن شهدت التغيرات التالية : ارتفع سعر طن الفيول بنسبة 0.8٪، وزاد سعر البنزين بنسبة 17٪، بينما تراجعت أسعار الغاز الدوغما عالميًا بمقدار 30٪.

مقارنة نسب التغير العالمية بنظيراتها في سورية تثير تساؤلات حول مبررات الحكومة لرفع الأسعار بشكل كبير، رغم أن الأسعار العالمية ظلت شبه مستقرة باستثناء البنزين.

المفارقة الأكبر تكمن في أن أسعار الغاز تراجعت عالميًا بنسبة 30٪، بينما ارتفعت في سورية بنسبة 9٪.



صاحبة الجلالة