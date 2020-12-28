عصابة جديدة في قبضة العدالة بـ اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على عصابة تمتهن سرقة السيارات من عدة محافظات وصادر أسلحة وبطاقات أمنية كانت بحوزة أفرادها.



وفي بيان لها على صفحتها في فيسبوك قالت وزارة الداخلية إنه ونتيجة البحث والمتابعة المستمرة عن المطلوبين والمشبوهين تمكنت دورية من فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على أربعة أشخاص من أرباب السوابق بجرائم السرقة، وهم المدعوون: (رافع . ع) و(علاء. ع)، و(شوقي. ب)،و(عمر .ج)، ضبط بحوزة اثنين منهم أسلحة حربية مع ذخيرتها وقنابل يدوية وحشيش وحبوب مخدرة، وجهاز لا سلكي ( تيترا) ومبلغ مالي، تم مصادرتها جميعها مع دراجة نارية مهربة.



وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصابة تمتهن سرقة السيارات في عدة محافظات وهي ( حلب ـــ حمص ـــ طرطوس ــ حماة )، حيث قاموا بسرقة (12) سيارة من المحافظات المذكورة أغلبها نوع (كيا فورتي) مستخدمين سيارات مهربة للتنقل ومنتحلين صفة عناصر أمنية ببطاقات مزورة، وذلك عن طريق كسر زجاج السيارات بأدوات متنوعة تم مصادرتها أيضاً ،ومن ثم بيع السيارات المسروقة لشخص متواري عن الأنظار.



وأشارت إلى أن التحقيقات مازالت جارية والأبحاث مستمرة لكشف باقي شركاء العصابة، وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.





المصدر : وزارة الداخلية