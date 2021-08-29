عبد اللهيان في دمشق بعد "قمة بغداد"

يصل اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة السورية دمشق، لعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الأسد والمسؤولين السوريين، بحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني.



زيارة الوزير الإيراني، تعد أول زيارة له إلى سوريا عقب توليه حقيبة وزارة الخارجية، وتأتي بعد يوم من مشاركته في مؤتمر إقليمي استضافته العاصمة العراقية، تحت عنوان "قمة بغداد.. مؤتمر للتعاون والشركة".



وكان الوزير الإيراني شدد خلال كلمته في المؤتمر على ضرورة أن "تشارك سوريا كدولة جارة مهمة للعراق في قمة بغداد"، مشيراً في نفس الوقت إلى ترحيب بلاده بكل مبادرة إقليمية يقدمها العراق.



وأضاف عبد اللهيان أن "طهران تتشاور مع القيادة في سوريا بخصوص الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة في المنطقة"، مؤكداً أنه سيتشاور مع دمشق بخصوص مؤتمر بغداد.



وهاجم في كلمته خلال المؤتمر الولايات المتحدة الأميركية وسياستها في المنطقة، قائلا إن "الأمريكيين لا يجلبون السلام لشعوب المنطقة، بل كانوا العامل الرئيس للانفلات الأمني".



وكان المؤتمر الذي حضره الوزير الإيراني في بغداد، شهد وجود عدد من الزعماء، أبرزهم الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني والرئيس المصري، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت، إضافة إلى مشاركة الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.