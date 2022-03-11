أبو ظبي: لن نرفع إنتاج النفط

أفاد مصدر إماراتي مطّلع لـ«رويترز»، اليوم، بأن الإمارات لن تتصرّف بشكل منفرد وترفع إنتاج النفط.

وأضاف المصدر أن أبو ظبي لا تزال ملتزمة بتحالف «أوبك+»، لافتاً إلى أن وزارة الطاقة هي وحدها المسؤولة عن سياسات البلاد النفطية.

يأتي هذا في وقت تسعى الولايات المتّحدة إلى إقناع كل من السعودية والإمارات بضخّ كميات من النفط بهدف تهدئة السوق ولجم ارتفاع الأسعار، فيما تؤكّد الدولتَين الخليجيّتَين تمسّكهما بخطة الإنتاج التي وافقت عليها مجموعتهم، «منظمة البلدان المصدرة للنفط»، ومجموعة من المنتجين الآخرين بقيادة روسيا.

يُشار إلى أن التحالف مع روسيا، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، أدّى إلى تعزيز قوة منظمة «أوبك»، وإلى تقريب السعوديين والإماراتيين من موسكو، في وقت تشهد العلاقات مع واشنطن، في عهد جو بايدن تدهوراً واضحاً، بحسب ما ذكرت، في وقت سابق، صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية.