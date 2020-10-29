إعلان مفاضلة التعليم الموازي لحملة الشهادة الثانوية المهنية دورة 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مفاضلة التعليم الموازي لحملة الشهادة الثانوية المهنية للقبول في الكليات التطبيقية بجامعات (دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة) وكليات الهندسة التقنية بجامعتي (حلب وطرطوس) وكليات الفنون الجميلة بجامعتي دمشق وتشرين وفي السويداء وكلية الفنون الجميلة التطبيقية بجامعة حلب والمعاهد التقانية الحكومية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني للعام الدراسي 2020-2021 للطلاب السوريين ومن في حكمهم الحائزين على شهادة الدراسة الثانوية المهنية السورية لعام 2020.



وتضمن إعلان الوزارة شروط التقدم إلى المفاضلة وإجراءاتها على أن يبدأ تقديم الطلبات إلى مراكز التسجيل المعتمدة اعتباراً من صباح يوم الاثنين 2-11-2020 ولغاية يوم الاثنين 9-11-2020 وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً عدا يومي الجمعة والسبت.