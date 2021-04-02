خروج النسوية العربية من القمقم السلفي
تقرير أمريكي: واشنطن لا تنوي سحب جنودها من سوريا
الرئيس الأسد يترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية
تركيا تعاود قصف مناطق الشمال وتقطع الكهرباء عن ريف الحسكة
إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي(داعش) في بادية تدمر بريف حمص
ميليشيا (قسد) تستولي على منازل قريبة من مهبط لحوامات الاحتلال الأمريكي في الحسكة
الجهات المختصة تضبط أسلحة وذخائر بريف درعا الغربي
عملية تبادل جثث في ريف الرقة.. وقسد تستعين مجدداً بـ “حزب العمال الكردستاني”
في رأس العين.. قتلى باشتباكات بين مجموعتين مواليتين لتركيا
بسبب مشادة كلامية… قتلى وجرحى في صفوف الفصائل المسلحة شمال حلب
الفصائل المسلحة تمنع خروج المدنيين من المعابر الإنسانية لليوم الثالث
سوريا بين أقوى 10 جيوش في العالم من ناحية المدرعات القتالية
مذكّرة سرية من رياض سلامة لتطبيق الحصار على سوريا
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: سنطالب الدول الغربية والعربية بفك الحصار عن سوريا
جبهة عين عيسى مضبوطة: موسكو تعزّز جهود التسوية مع «قسد»

يعدون الشرق الأوسط للفصل الأخير

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في “كوميرسانت”، حول قابلية التوصل إلى حلول لكل قضايا الشرق الأوسط باستثناء سوريا.

 وجاء في المقال: تحلم روسيا بنظام هلسنكي الأمني ​​للشرق الأوسط، آملة في أن يسير الحوار في هذه المنطقة بشكل بناء أكثر من أوروبا.

صرح بذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، أمام مؤتمر الشرق الأوسط العاشر بنادي “فالداي” الدولي للحوار، الذي عقد بالشراكة مع معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية. لأول مرة منذ فترة طويلة، حاول الوزير علنا صياغة الاتجاهات الرئيسية لسياسة روسيا في الشرق الأوسط، مشيرا بوضوح إلى أنه يرى الصيغ متعددة الأطراف طريقة بناءة أكثر لحل المشكلات الدولية.

يذكّر خطاب سيرغي لافروف بكلمات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، الذي قال إنه يحلم بجمع المشاركين من “صيغة أستانا” (روسيا وتركيا وإيران) وما يسمى بالمجموعة المصغرة (بريطانيا وألمانيا ومصر والأردن والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وراء طاولة واحدة. قد تبدو فكرة رائعة، تتطابق تماما مع التطلعات الروسية لتوحيد الجميع وكل شيء. لكن، لا. فقبل أسبوعين، قال لافروف إنه لا يفهم على أي أساس كان السيد بيدرسن مستعدا لاختبار هذا الشكل، فمصالح ” ترويكا أستانا” و “المجموعة المصغرة” مختلفة للغاية.

سوريا هي حجر العثرة الرئيسة بين روسيا والغرب في الشرق الأوسط. فلا يعجب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعم موسكو للرئيس بشار الأسد؛ بينما لدى الجانب الروسي ملاحظاته الخاصة أيضا.

خارج القضية السورية في الشرق الأوسط، تبدو هناك إمكانية للتوصل إلى توافق بين روسيا والغرب. وهكذا، فالوزير سيرغي لافروف توقف عند الإشارات الواعدة من واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، وكذلك استئناف الاتصالات مع السلطة الفلسطينية واستئناف عمل رباعية الشرق الأوسط للوساطة. موسكو، راضية أيضا عن الطريقة التي يسير بها التعاون الدولي بشأن اليمن.

وهذا يعني أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا التي لا تعمل فيها روسيا كطرف في النزاع ولا تتعارض مصالحها بشكل مباشر مع الغرب.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

 

 


روسيا اليوم