ريال مدريد يواجه حامل اللقب في ربع نهائي أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين تشيلسي حامل اللقب، مع ريال مدريد، وذلك بعد أن تم سحب القرعة في حفل أقيم في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية، وفيما يلي تفاصيل القرعة.

وفي المواجهات الأخرى، يصطدم أتلتيكو مدريد بمانشستر سيتي، فيما يواجه ليفربول بنفيكا، أما بايرن ميونخ فجمعته القرعة مع فياريال.

قرعة نصف النهائي

- الفائز من المباراة (2) (مانشستر سيتي - اتلتيكو مدريد) × الفائز من المباراة (1) (الفائز من تشيلسي وريال مدريد)

- الفائز من المباراة (4 ) (بنفيكا - ليفربول) × الفائز من المباراة ( 3) (فياريال - بايرن ميونخ)

الفريق المستضيف للنهائي

الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني.

مواعيد ربع النهائي

5 و6 أبريل/نيسان: جولة الذهاب

12 و13 أبريل/نيسان: جولة الإياب

مواعيد نصف النهائي

26 و27 أبريل/نيسان: جولة الذهاب.

3 و4 مايو/آيار: جولة الإياب.

- موعد النهائي

المباراة النهائية سيحتضنها ستاد فرنسا بمدينة باريس، يوم 28 مايو/آيار.

- ملعب النهائي

تم الإعلان عن الملعب الذي سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، وهو ملعب حديقة الأمراء الخاص بنادي باريس سان جيرمان، وذلك بعد سحب تنظيم النهائي من ملع بسان بطرس بيرغ.