أتلتيكو يطيح باليونايتد وبنفيكا يصنع المفاجأة

تأهل كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس الهولندي.

وحجز أتلتيكو مدريد الإسباني مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على مسرح الأحلام "الأولد ترافورد"، مساءالثلاثاء، في إياب دور الـ16.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد رينان لودي في الدقيقة 41، ليتأهل الروخيبلانكوس إلى ربع النهائي مستفيداً من تعادله ذهاباً على ملعبه (1-1).

وفي مباراة أخرى، أقصى فريق بنفيكا البرتغالي مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وبلغ ربع النهائي، بفوزه عليه بلقاء الإياب بهدف دون رد، وبالتالي (3-2) بمجموع المباراتين.

وكانت الأفضلية لأصحاب الأرض خلال الشوط الأول باعتبارهم عادوا من تعادل من أرض الخصم، ورغم سيطرتهم على مجريات اللقاء، إلا أن الفريق البرتغالي نجح باقتناص هدف التأهل عن طريق المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة، تأهل بنفيكا الى الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، في إحدى مفاجآت البطولة، التي تستكمل مبارياتها غداً بلقاء يوفنتوس الإيطالي مع فياريال الإسباني وتشلسي الإنجليزي مع ليل الفرنسي.