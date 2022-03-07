تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثاني
تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الثاني عشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.
ميدانيا
قوات أوكرانية تستهدف مستودعا للنفط في لوغانسك
الجيش الروسي يوزع أطنانا من المساعدات الإنسانية على سكان مدينة خيرسون الأوكرانية
الجيش الروسي يعلن عن تهدئة تبدأ الساعة 10:00 صباحا لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مدن أوكرانية
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