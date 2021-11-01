وكالات سفر أوروبية تستأنف رحلاتها السياحية إلى سوريا.. بعد انقطاعها لسنوات

أعلنت عدة وكالات سفر أوروبية استئناف تنظيم رحلاتها السياحية إلى سوريا بعد توقّف استمر لعشر سنوات منذ اندلاع الحرب في البلاد.



وذكر موقع “دويتشه فيله” الألماني، السبت، نقلاً عن شركة “Soviet Tours” ومقرها في العاصمة الألمانية برلين، إعلانها تقديم رحلات سياحية إلى سوريا اعتباراً من مطلع العام القادم.



كما تنظّم شركة “Rocky Road Travel” السياحية ومقرها برلين أيضاً، رحلات خاصة وجماعية إلى سوريا لعامي 2021 و 2022، سواء لرحلة ليوم واحد إلى دمشق أو رحلة مدتها 15 يوماً إلى سوريا بأكملها، بحسب نص الإعلان المنشور عبر موقعها الرسمي.



ونصّ الإعلان على أن جولات الشركة التي يصطحب دليلها السياحي المسافرين ويرافقهم عبر الحدود، تبدأ في سوريا وتنتهي إما في بيروت أو عمّان.



كما نصّ على أن الشركة ستراقب باستمرار الوضع على الأرض مع شركائها في دمشق، وقد تخضع مسارات الرحلات للتغييرات في اللحظات الأخيرة اعتماداً على الواقع الأمني.



ولفت الإعلان إلى وجود جولتين جماعيتين مقررتين حالياً في الخريف والربيع، مع إمكانيّة ترتيب جولة لأي عدد من الأشخاص في أي تواريخ.



وقال مؤسس الشركة شين حوران لموقع “DW”: “من بين الجولات التي ستنظمها الشركة في سوريا للعام المقبل، تم حجز واحدة بالفعل وتمت إضافة المزيد بسبب زيادة الطلب”.



وأضاف أن: “الناس فضوليون وهم مستعدون بشكل واضح لرؤية البلد بأنفسهم، بغض النظر عن العناوين الرئيسية والخطابات في وسائل الإعلام”.



وتدعو شركة “Lupine Travel” البريطانية عبر موقعها الرسمي إلى الانضمام إلى الجولات السياحية التي تنظمها إلى سوريا، إذ أصبحت “من أوائل الشركات التي أعادت السياح إلى هذا البلد المذهل، والغني بالتاريخ والثقافة”، بحسب وصفها.



وبحسب الإعلان على الموقع الرسمي، تأخذ الشركة السياح في جولات في المدن القديمة في دمشق وحلب ومدينة تدمر القديمة وقلعة الحصن في حمص، ثم إلى شواطئ اللاذقية.



وجاء في إعلان الشركة البريطانية: “لقد عانت سوريا سنوات مضطربة حيث دمرت الحرب معظم البلاد، لكنها الآن تعود ببطء إلى مستوى من الحياة الطبيعية لم نشهده منذ ما يقرب عقد من الزمان”.



وكانت شركة “Clio”، وهي شركة مقرها باريس ومتخصصة في الجولات الثقافية، واحدة من أولى الشركات الأوروبية التي بدأت في الترويج للرحلات السورية في عام 2019 وتقدم جولات مرة أخرى لعام 2022.



وكانت التأشيرات السياحية إلى سوريا متاحة للسفر الجماعي منذ عام 2018 ، و أعلن عدد من منظمي الرحلات السياحية الصينية والروسية سابقاً عن عدة رحلات، والآن، تحجز شركة “Young Pioneer Tours” الصينية رحلات إلى سوريا أوائل عام 2022.



تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الرحلات الجماعية المعلن عنها إلى سوريا تبلغ حوالي 2000 يورو (2300 دولار) لرحلة مدتها تسعة أيام، ما عدا تكلفة الرحلات الجوية.



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