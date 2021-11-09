مصادر أردنية: إعادة تشغيل المنطقة الحرّة الأردنية – السورية في مراحلها النهائية

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن التحضيرات الخاصة بإعادة تشغيل المنطقة الحرّة الأردنية – السورية سيتم الانتهاء منها قريباً، حيث يتم استكمال المتطلبات اللازمة لعودة العمل في المنطقة بعد توقف دام عدة سنوات.



وقال مصدر أردني مطلع لموقع “الدستور” الأردني: “يتم حالياً التنسيق مع الجانب السوري لغايات إعادة طواقم العمل التي تشمل سوريين وأردنيين إلى عملها داخل المنطقة، وخاصة الجمارك والترتيبات اللوجستية والإدارية الأخرى، وهنالك اتصالات يومياً بين الجانبين بهذا الشأن”.



وبحسب المصدر، فقد تمت دعوة المستثمرين داخل المنطقة لتجهيز مواقعهم لتكون جاهزة فور إعادة تشغيلها التي تلعب دوراً مهماً في تنشيط التجارة البينية بين البلدين، وكذلك تجارة الترانزيت إضافة إلى دورها في تحريك قطاع الشحن البري.



وأشار المصدر إلى أن المنطقة الحرّة الأردنية -السورية كانت تشهد يومياً دخول حوالي ألف شاحنة، وأن حجم البضائع الداخلة والخارجة من المنطقة وصل إلى حوالي 3.5 مليون طن قبل توقفها عن العمل، بقيمة مقدّرة بحوالي 1.5 مليار دولار، ولفت إلى أنها كانت توفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل في مختلف المجالات.



يُشار إلى أن حكومة السورية والحكومة الأردنية اتفقتا في أيلول الماضي خلال اجتماع وزاري موسّع عُقد في عمّان، على عدد من الآليات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات، منها التجارية والاستثمارية بشكل خاص.

وتقول مصادر أردنية إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام الماضي 92 مليون دينار مقابل 117 مليون دينار عام 2019، وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 67 مليون دينار.