استنفار كافة الورش لاستكمال إصلاح خط الربط مع الأردن

تنفيذاً لمقررات الاجتماع الأخير الذي عُقِد في عمّان والذي تم فيه الاتفاق على وضع خط الربط الكهربائي 400 ك.ف مع الأردن نهاية هذا العام، اطلع وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل على سير العمل في جولة تفقدية قام بها اليوم على المشروع .

وشدّد الوزير على الالتزام بخطة التنفيذ التي وضعتها الوزارة من أجل وضع الخط بالخدمة نهاية العام الحالي حيث بلغت نسبة التنفيذ 50% مثنياً على الجهود التي تقوم بها كوادرنا الوطنية.

من جانبه أوضح المهندس فواز الظاهر المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء على استنفار كافة الورش التابعة للمؤسسة من أجل الإسراع في إصلاح الخط المذكور مبيناً أهمية هذا الربط بالحفاظ على استقرار المنظومة وتأمين وثوقية التغذية الكهربائية والحد من حالات الفصل الترددي.