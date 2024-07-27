محافظة دمشق تستحوذ على أسهم فندق شيراتون

بعد معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات ضد الشركة السورية العربية للمؤسسات السياحية (ASCTE)، استولت محافظة دمشق على فندق شيراتون، وهو أحد العقارات البارزة في وسط دمشق، وفقًا لإفصاح ASCTE إلى هيئة الأوراق المالية السورية في يونيو الماضي.

وأكدت ASCTE أن محافظة دمشق استحوذت على جميع أسهم الشركة المالكة للعقار بعد استنفاد جميع السبل القانونية للطعن في قرار التحكيم.

قبل هذه الخطوة، كانت ASCTE (بحصة 60%) ومحافظة دمشق (بحصة 40%) تملكان الفندق عبر مشروع مشترك يسمى شركة الشيراتون للفنادق والسياحة (CHTC).

تأسس فندق شيراتون في عام 1983 ويعتبر من أكبر الفنادق ذات الخمس نجوم في سوريا، ويقع على مساحة 40,000 متر مربع، وتقدر قيمته بحوالي 40 مليون دولار أمريكي.

تأسست ASCTE في عام 1977 وتدير عدة فنادق في سوريا تحت اسم العلامة التجارية شام للفنادق، إضافة إلى عملها في خدمات الطيران والنقل.

تدير ASCTE فنادق في دمشق، اللاذقية، درعا، صافيتا، حماة، دير الزور، وحلب، إضافة إلى فندق عمان الشام في الأردن بعض الفنادق مملوكة بالكامل لـ ASCTE، بينما في حالات أخرى تكون العقارات مملوكة لكيانات الدولة أو المجالس المحلية وتديرها ASCTE.

في عام 2007، فقدت ASCTE السيطرة على ثلاثة فنادق كانت تديرها فقط (فندق إيبلا الشام، فندق شهبا الشام في حلب، وفندق تدمر الشام) بسبب نزاعات قانونية مع الحكومة السورية.

بعد وفاة مؤسس ASCTE، عثمان عائدي، في عام 2021، بدأت الحكومة السورية في الإجراءات القانونية للاستيلاء على الفندق.

تعود الدعوى القضائية ضد ASCTE إلى عام 2021. في ديسمبر من ذلك العام، فرضت المحكمة التجارية الأولى في دمشق الوصاية القانونية على CHTC.

في أكتوبر 2022، أمر قرار التحكيم بحل CHTC ونقل العقار المملوك للشركة إلى محافظة دمشق، مع تسجيله مرة أخرى باسمها تم إلزام ASCTE بدفع 7.3 مليار ليرة سورية إلى المحافظة.

في 11 يونيو 2023، أبلغت ASCTE هيئة الأوراق المالية السورية بإخلاء مقرها في فندق شيراتون.

في تقريرها السنوي الأخير، زعمت ASCTE أن شطب شركة الشيراتون للفنادق والسياحة (CHTC) من محفظتها لن يؤثر على استثماراتها الأخرى. ومع ذلك، تواجه العديد من المشاريع المشتركة بين ASCTE والحكومة مصيرًا غير مؤكد.

تشمل بعض المشاريع المشتركة الأخرى لـ ASCTE: حصة بنسبة 60% في شركة اللاذقية للفنادق والسياحة (مشروع مشترك مع بلدية اللاذقية)، حصة بنسبة 60% في شركة حماة للفنادق والسياحة (مشروع مشترك مع بلدية حماة)، حصة بنسبة 67% في شركة بصرى الشام للفنادق والمنشآت السياحية، وحصة بنسبة 67% في شركة صافيتا للفنادق والمنشآت السياحية (كلاهما مشروع مشترك مع وزارة السياحة)، بالإضافة إلى حصة بنسبة 68% في شركة دير الزور الشام للفنادق والمنشآت السياحية (مشروع مشترك مع وزارة السياحة وشركات أخرى).

فندق بادية الشام في دير الزور مملوك لشركة الفرات للفنادق والسياحة، وهي مشروع مشترك تملك فيه ASCTE نسبة 99.5%، وتملك وزارة السياحة النسبة المتبقية.

كشف التقرير السنوي لعام 2023 أن ASCTE قد تم الت approached لتقديم الفندق لإدارة خاصة بناءً على “توجيهات القيادة السياسية”.

لذلك، في عام 2023، منحت ASCTE عقد بناء وتشغيل ونقل (BOT) للاستثمار في فندق بادية الشام إلى اتحاد من ثلاث شركات: الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة، الشركة السورية للنقل والسياحة (STTC)، والشركة الوطنية لخدمات النفط.

وكالات