تأجير أحذية.. ابتكار سوري لمواجهة الأزمة

دفعت الحرب المستمرة في سوريا منذ أكثر من عقد السكان إلى تغيير عاداتهم وأنماط حياتهم بشكل كبير، خاصة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية التي طالت حياة الملايين.

هذا الوضع شجع البعض على ابتكار طرق جديدة للتغلب على التحديات التي يواجهونها، كما هو الحال مع صاحب أول متجر لتأجير الأحذية النسائية في مدينة حماة.

يمتلك هذا المتجر محمود درويش، المعروف أيضًا باسم “أبو محمد”، ويقع في شارع النجارين الموازي لشارع ابن رشد.

ذكر أبو محمد البالغ من العمر 52 عامًا أن فكرة افتتاح متجر لتأجير الأحذية النسائية جاءت من منشور على فيسبوك لسيدة تبحث عن مكان يمكنها استئجار حذاء منه لمناسبة اجتماعية. هذا المنشور كان الدافع وراء مشروعه الحالي.

وحول أسعار تأجير الأحذية، أوضح أبو محمد: “نقوم بتأجير الأحذية بأسعار معقولة، حيث اشتريت الأحذية من حلب ودمشق، المدينتين المعروفتين بجودة العمل والتصاميم الجذابة”.

تتراوح أسعار الأحذية في متجره بين 200 ألف و350 ألف ليرة سورية (12 إلى 24 دولاراً أمريكياً). أما أسعار التأجير فتبدأ من 25 ألف ليرة (أقل من دولارين) وتصل إلى 50 ألف ليرة (3.5 دولارات)، مما يجعلها في متناول الجميع.

أشار أبو محمد إلى أن مشروعه يساعد السيدات في الذهاب للمناسبات دون القلق بشأن تكلفة شراء حذاء، حيث يمكنهن استئجار أحذية فاخرة بمبلغ بسيط.

اكتسب متجر أبو محمد شهرة واسعة في محافظة حماة، نظراً لأنه الأول من نوعه ويشهد إقبالاً كبيراً بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها سوريا.

يقوم أبو محمد بالتأكد من رقم هاتف السيدة التي تستأجر حذاء لضمان إعادته لاحقاً.

يُذكر أن ارتفاع معدلات الفقر في سوريا، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر وفقاً لتقديرات منظمات دولية، ساهم في نمو مشاريع مشابهة لمتجر أبو محمد، إذ يسعى المواطنون إلى إيجاد حلول لتلبية احتياجاتهم بطرق مبتكرة.

العربية نت



