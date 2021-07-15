التربية تصدر نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية
أصدرت وزارة التربية نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2021.
وقد أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع، بأن عدد المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي بلغ /295754/ تلميذاً وتلميذة، نجح منهم /225463/ تلميذاً وتلميذة، وبذا تكون نسبة النجاح / 76،23%/ بينما كانت نسبة النجاح في دورة /2020/ 69.85%، فيما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الإعدادية الشرعية /5284/ تلميذاً وتلميذة، نجح منهم /4840/ تلميذاً وتلميذة، وبذا تكون نسبة النجاح /91.60%/ بينما كانت نسبة النجاح في دورة /2020م/90.09%.
وأشار الوزير طباع إلى حصول 78 طالباً وطالبة على العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي موزعين كالتالي: طرطوس (25) ريف دمشق (15) حلب (13) دمشق (٦) وفي كل من اللاذقية والسويداء وحمص والحسكة (4) وحماه (3)