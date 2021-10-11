وكالة رويترز: السعودية تتجه للانفتاح على دمشق

تحدثت وكالة “رويترز” عن تحسن علاقات الأردن والإمارات ومصر مع سورية، و أشارت في تقرير لها لاحتمال أن تكون الرياض تفكر في الدخول على خط الانفتاح معها أيضا.



وجاء في تقرير تحليلي نشرته الوكالة أمس الأحد، أنه “رغم أن الغرب لا يزال يتحاشى التعامل مع الرئيس بشار الأسد، بدأت منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا تعيد من خلاله دول عربية حليفة لواشنطن العلاقات مع الرئيس السوري بإحياء الروابط الاقتصادية والدبلوماسية”.



وحسب الوكالة، تلوح في الأفق أيضا اعتبارات سياسية في عواصم عربية مثل القاهرة وعمّان وأبوظبي، ومن هذه الاعتبارات علاقاتها مع روسيا أقوى الدول الداعمة للرئيس الأسد.



وقال ديفيد ليش الخبير في الشأن السوري بجامعة ترينيتي بولاية تكساس الأمريكية: “حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي يشجعون واشنطن على رفع الحصار عن دمشق والسماح بعودة اندماجها في المحيط العربي، ويبدو أن إدارة بايدن تستمع لذلك إلى حد ما”.



و قال جوشوا لانديس المتخصص في الشأن السوري بجامعة أوكلاهوما “الجهد الكبير هو جمع السعودية وسورية في شكل ما من أشكال المصالحة، وأعتقد أن السعودية ستغير رأيها وأنهم ينتظرون الولايات المتحدة فحسب”.



وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تحدثت أمس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد ضمناً التطبيع العربي مع الرئيس الأسد.