العملية العسكرية الخاصة الروسية في يومها الـ17

يواصل الجيش الروسي تقدمه على عدة محاور وضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، وسط تصعيد غربي مستمر لسياسة العقوبات ضد موسكو.

ميدانيا

رئيس دونيتسك الشعبية يعلن تحرير 85 بلدة في دونباس

بوشلين: ماريوبول البقعة الأكثر سخونة بعد فولنوفاخا

الدفاع الروسية تنشر فيديو لسيطرة قواتها على مطار أوكراني بعملية إنزال

قديروف: عناصر الكتائب القومية الأوكرانية ترتعد وتخلي مواقعها عندما ترى المقاتلين الشيشان

ريابكوف: قوافل الأسلحة إلى أوكرانيا قد تصبح هدفا عسكريا للجيش الروسي

الدفاع الروسية تعلن تدمير المركز الرئيسي للاستطلاع الإلكتروني في أوكرانيا

إجلاء 217 شخصا من ماريوبول

قذيفة مدفعية روسية موجة بالليزر تقصف مدرعة أوكرانية بدقة متناهية

لوغانسك: خسائر القوات الأوكرانية بلغت أمس 120 قتيلا

الدفاع الروسية تنشر فيديو لإحدى مروحياتها الهجومية أثناء قصفها مدرعات أوكرانية من ارتفاع منخفض

الدفاع الروسية: الجيش الروسي يحرر بلدتين ويحاصر ثالثة ويتقدم 9 كيلومترات في العمق باتجاه الجنوب الشرقي

الدفاع الروسية تعلن ارتفاع حصيلة الأهداف العسكرية الأوكرانية المدمرة إلى نحو 3500

الجيش الروسي ينقل مساعدات إنسانية إلى سكان مقاطعة خاركوف



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