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محافظة حلب تصادق على رفع أجور النقل في البولمانات

صادق المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب على قرار تحديد تعرفة شركات الاستثمار الخاصة بنقل الركاب بين المحافظة وباقي المحافظات.

وحدد القرار تعرفة نقل الركاب بين حلب ودمشق – باص بولمان رجال أعمال بـ “4700 ليرة سورية”، ولباص البولمان العادي “4100 ليرة سورية”.

وأشار القرار إلى أن تعرفة النقل بين حلب وحمص لباص بولمان رجال أعمال هي “2600 ليرة سورية، والبولمان العادي بـ 2300 ليرة سورية”.

أما خط حلب – حماة، فحدد بـ 2000 ليرة سورية لبولمان رجال أعمال، و1700 ليرة سورية للبولمان العادي.

“وخط حلب – اللاذقية بسعر 5000 في بولمانات رجال الأعمال، و4300 للعادي، وحلب – طرطوس، بـ 3800 لرجال الأعمال و3300 للعادي”.

يذكر أن الأسعار المذكورة تعتبر أعلى بقيمة بسيطة عن الأسعار التي كانت سابقاً، حيث كانت تعرفة السفر من حلب لدمشق تتراواح بين 4000-4500 ليرة سورية.