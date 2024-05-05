دراسة لتركيب أنظمة مراقبة للطرقات وإنارة دائمة في أوتستراد المزة وشارع المعرض بـ دمشق.

كشف مدير الإنارة والكهرباء في محافظة دمشق وسام محمد عن إعداد دراسة لتركيب أنظمة مراقبة للطرقات في العاصمة، تشمل أوتستراد المزة وشارع المعرض، لافتاً إلى أن الغاية من الكاميرات هو ملاحقة السيارات التي تتسبب بحوادث دهس وتلوذ بالفرار، إضافة إلى المراقبة العامة للطرقات، وذلك بناءً على طلب من فرع مرور دمشق.

وأشار محمد إلى أن نسبة تركيب أنظمة طاقة شمسية لإشارات المرور في دمشق بلغت 95% شملت معظم المحاور الرئيسية والطرقات الفرعية التي تتواجد بها إشارات المرور، مبيناً أن العمل جارٍ على تركيب إنارة بالطاقة الشمسية لساحة العباسيين وتفرعاتها.

وبالنسبة لنفق العباسيين، أكد مدير الإنارة والكهرباء تجهيزه من الحالة الفنية ونحن بانتظار مدخرات و"أنفرتيرات" ستقدم كتبرع من قبل شركة خاصة، وبعدها ستتم إنارة النفق، مضيفاً أن مشروع إنارة كراجات العباسيين يواجه عوائق قانونية بين المحافظة والشركة المنفذة، حيث رُكبت الأعمدة مع بداية الحرب وتعرضت لسرقة الكابلات والألواح، والمحافظة لم تستلم المشروع من الشركة كونه لم يكتمل بعد.

وقال: "ننتظر انتهاء الإجراءات القانونية لاستكمال تنفيذ المشروع من قبل الشركة".

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