حصاد 67 ألف هكتار قمح و176 ألف هكتار شعير حتى الآن

بلغت المساحة المحصودة من محصول القمح حتى الآن 67172 هكتار من المساحة المزروعة البالغة 1,5 مليون هكتار، حيث تم حصاد 42 ألف هكتار في حلب، و8460 هكتار في دير الزور، و2000 هكتار في الرقة، و3000 هكتار في إدلب، و104 هكتار في اللاذقية، و1186 هكتار في طرطوس، و1358 هكتار في الغاب، و2609 هكتار في حمص، و6086 هكتار في القنيطرة، و369 هكتار في السويداء، بينما بلغت المساحة المحصودة من محصول الشعير 176141 هكتار من المساحة المزروعة البالغة 1,4 مليون هكتار.



كما تم حصاد 30436 هكتار من محصول العدس من مساحة 110 ألف هكتار مزروعة، وحصاد 2823 هكتار من محصول الحمص من المساحة المزروعة البالغة 60154 هكتار.



ولفت حيدر أنه تم زراعة 27633 هكتار بمحصول القطن بنسبة تنفيذ 69 هكتار من الخطة المقررة، منوهاً أنه تم تمديد فترة الزراعة لمحافظتي دير الزور والرقة لغاية 25/5