انطلاق المعرض الدولي الرابع للدواجن غداً

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات المعرض الدولي الرابع للدواجن، الذي يقيمه اتحاد الغرف الزراعية السورية ونقابة الأطباء البيطريين. حيث تشارك وزارة الزراعة ممثلة بالجهات الفنية كمؤسستي الدواجن والأعلاف ومديريات الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والدواء البيطري بجناح خاص في المعرض تعرض من خلاله منتجاتها وبروشورات عن عملها والخدمات التي تقدمها للمربين وقطاع الثروة الحيوانية بشكل عام.



مدير الإقتصاد الزراعي الدكتور أحمد دياب بين أن الوزارة تشرف على إقامة هذه المعارض التخصصية والتي تشكل فرصة للقاء المنتجين والمستوردين والمسوقين وأصحاب المسالخ وكافة المهتمين بقطاع الدواجن، وتساهم في الترويج للمنتجات والتعرف على التجهيزات ووسائل التربية الحديثة، وخلق بيئة للحوار ومناقشة المشكلات وطرح الحلول لها.



يشارك بالمعرض 40 شركة محلية وعربية وأجنبية منها شركات من العراق والأردن ومصر ولبنان وإيران ومقدونيا وبيلاروسيا والصين والهند وبلجيكا وهولندا. ويستمر المعرض ثلاثة أيام حيث يستقبل الزوار من الساعة الـ 4 ظهراً وحتى الـ 9 مساء.