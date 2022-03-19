لبنان يعدّل شروط دخول السوريين لأراضيه

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط الدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية كافة، والسماح بالدخول كافة أيام الأسبوع لكل من اللبنانين وأفراد عائلاتهم حصراً (أزواجهم وأولادهم)، والفلسطينيين اللاجئين في لبنان وأفراد عائلاتهم (زوج، زوجة، إبن، إبنة) الراغبين بالعودة من سورية إلى لبنان، والعرب والأجانب القادمين إلى لبنان وأفراد عائلاتهم وفقاً للتعليمات المرعية الإجراء، والسوريين.

وحسب التعديلات، من يدخل لزيارة عمل أو من يملك عقار سكني أو مستأجر عقار سكني بمنح إقامة مؤقتة لمدة أقصاها 15 يوم مع إفادة مغادرة، أما في حال الدراسة يتم سحب مستنداته ووضعها في شؤون الجوازات، حيث يمنح إذن دخول لمدة سبع أيام وبعد إثبات التسجيل يمنح إقامة دراسية، أو للدخول والمغادرة عبر المطار أو الموانئ البحرية والمعابر الحدود البرية يمنح إقامة لمدة 24 ساعة مع إفادة مغادرة( ترانزيت) للعلاج الطبي أو لمراجعة سفارة أجنبية، يمنح إذن دخول لمدة 48ساعة، أما من يكون والده بناني أو والدته يمنح إذن دخول لمدة شهر، وللدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخاصة وجواز المهمات ومرافقيهم يمنح إقامة لمدة ست أشهر.

أما من تكون متزوجة اللبناني أو أولاده اللبنانية أو زوجة الفلسطيني أو اللاجئ في لبنان وزوجة اللبناني يمنحوا مدة إقامة مؤقتة لمدة ست أشهر، وحامل جواز السفر الأجنبي يمنح إقامة مؤقتة لمدة شهر، أما سائقي السيارات والباصات يمنحوا إقامة لمدة أربع وعشرين ساعة، و سائقي شاحنة نقل عمومية أقامتهم لمدة شهر، من جهة أخرى الحاصلين على نقابة مهنية يمنحوا إقامة لمدة 15مع إفادة مغادرة وتنقلات.

يذكر أنه يتوجب على كافة اللبنانيين والعرب والأجانب والسوريين حيازتهم على شهادة تلقيح COVID -19 وفقاً لللأضول أو ابرازهم نتيجة سلبية لفحص ال PCR من البلدان القادمتن منها لا يتعدى تاريخ صدوره مهلة أقصاها 48 ساعة كحد أقصى أو نتيجة سلبية عن فحص Covid-9 Antigen rapid test لا يتعدى تاريخ صدوره مهلة أقصاها 24 ساعة كحد أقصى. وذلك عند وصولهم المعابر البرية استناداً الى كتاب وزارة الصحة تاريخ 28\2\2022.