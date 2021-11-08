السورية للاتصالات تعيد نصف مليون رقم هاتفي للخدمة

أعادت الشركة السورية للاتصالات منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية تشرين الأول الماضي 79 مركزاً هاتفياً و80 وحدة نفاذ ضوئية ونحو نصف مليون رقم هاتفي للخدمة بعد توقفها نتيجة الأضرار التي لحقت بها جراء الارهاب.



وحسب بيان نشرته وزارة الاتصالات والتقانة عبر صفحتها على الفيسبوك توزعت المراكز الهاتفية التي أعيدت للخدمة بين 22 مركزاً في ريف دمشق و19 في درعا و9 في كل من دير الزور والحسكة و7 في حماة و5 في كل من حمص وحلب ومركز واحد في كل من دمشق والرقة والقنيطرة.



وبالنسبة لوحدات النفاذ الضوئية التي أعيدت للخدمة خلال الفترة ذاتها فتوزعت حسب أرقام الوزارة بين 20 في ريف دمشق و29 في حلب و9 في حماة و8 في حمص و7 في درعا و3 في القنيطرة و2 في كل من الرقة والحسكة.



وفيما يخص الأرقام الهاتفية فأعادت الشركة 172.4 ألفاً في ريف دمشق و109 آلاف في حلب و71.6 ألفاً في درعا و36.3 ألفاً في حمص و35 ألف في الحسكة ونحو 27 ألف في حماة و18.5 ألفاً في دير الزور و15.6 ألفاً في دمشق ونحو 4 آلاف في الرقة و3652 في القنيطرة.