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الرقة.. وفاة طالبة عقب صدور نتائج الثانوية العامة

توفيت طالبة جراء تعرضها لسكتة قلبية عقب صدور نتائج الثانوية العامة، أمس الأربعاء، في قرية سعيد بمحيط مدينة تل أبيض شمال محافظة الرقة.

ونشرت صفحة “الرقة بعيون أهلها” على فيسبوك بأن الطالبة “ديمة حمد السرحان” توفيت جراء تعرضها لسكتة قلبية عقب صدور نتائج الثانوية العامة.

ولم يتم التوضيح ما إذا كانت الطالبة قد نجحت في الامتحان أو رسبت.

وأعلنت وزارة التربية عن صدور نتائج الامتحانات الثانوية بكافة فروعها، أمس الأربعاء، عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لسوريا.

يذكر أن 19 طالباً وطالبة قد حصلوا على العلامة التامة في الفرع العلمي من محافظات دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحلب واللاذقية وطرطوس.

وبين وزير التربية، الدكتور درام طباع، بأن نسبة النجاح في الفرع العلمي /79ر63/ بالمائة وبالفرع الأدبي /14ر52/ بالمائة.