القبض على شخص خطير أقدم على ترويع المواطنين في دمشق

تلقت السلطات الأمنية عدة شكاوى من مواطنين بخصوص شخص يقوم بترهيبهم والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، وتزامن ذلك مع إقدامه على رمي قنبلة على مجموعة من الأشخاص، مما أسفر عن إصابة طفل بجروح متفاوتة، نُقل على إثرها إلى مستشفى دمشق لتلقي العلاج.

كما تسببت الحادثة بأضرار مادية لعدد من المركبات الموجودة في مكان الحادثة.

تم نصب كمين للإمساك بالجاني، ونجحت الشرطة في القبض عليه. وتبين أن اسمه (خلدون، ج)، وبالتحقيق معه، اعترف بجميع التهم المنسوبة إليه.

وعند مراجعة سجله الجنائي، اتضح أنه لديه سوابق في جرائم السرقة، ورمي القنابل اليدوية، والترهيب، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

اتخذت السلطات جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموقوف، وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحقه.