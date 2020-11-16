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شركة طيران إماراتية تعلن عن تسيير رحلات يومية إلى الأراضي المحتلة بدءاً من العام المقبل

شركة طيران إماراتية تعلن عن تسيير رحلات يومية إلى الأراضي المحتلة بدءاً من العام المقبل

بالتزامن مع تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، أعلنت إحدى شركات الطيران الإماراتية عن موعد تسيير الرحلات الجوية إلى الأراضي المحتلة.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن شركة طيران أبو ظبي “الاتحاد للطيران” أفادت اليوم الاثنين، بأنها ستبدأ رحلات يومية إلى “تل أبيب” في شهر آذار المقبل، مضيفة: “الرحلة ستبدأ في 28 آذار، وسيتم تحديد توقيتها للتواصل مع خدمات الاتحاد للطيران، من وإلى الصين وتايلاند والهند وأستراليا”.

بدورها، شركة “فلاي دبي” أعلنت عن إطلاقها رحلات مباشرة إلى الأراضي المحتلة هذا الشهر، فيما قالت شركة تشغيل مطار دبي إن “شركات الطيران الإسرائيلية (إل عال) و(إسراير) و(أركيا) ستبدأ خدماتها (تل أبيب – دبي) في كانون الأول المقبل”.

وكانت شركات “الاتحاد للطيران” و”فلاي دبي” و”إل عال”، أفادت بتشغيل خدمات تأجير بين الإمارات والكيان الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة.

في سياق آخر،كشفت وسائل إعلام عبرية عن اجتماع قمة سيعقد بين “إسرائيل” والبحرين والولايات المتحدة، يوم الأربعاء، في مدينة القدس المحتلة،  لتعزيز مراسم التوقيع على اتفاق التطبيع بين “إسرائيل والبحرين في المنامة” قبل أسابيع قليلة.

يذكر أن كل من الإمارات والبحرين وقّعا على اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق لـ 15 أيلول الفائت، وذلك بمراسم بالبيت الأبيض في واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ووفود الإمارات والبحرين والكيان الإسرائيلي، مع الإشارة أيضاً إلى أن السودان أعلن قبل أسابيع، عن موفقته على تطبيع العلاقات مع الاحتلال كذلك الأمر.