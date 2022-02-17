لأول مرة.. جريح الوطن إلى بطولة غرب آسيا البارالمبية.

يشارك مشروع جريح الوطن بعثة الجمهورية العربية السورية لأول مرة عن اتحاد الرياضات الخاصة لتمثيل منتخب البلاد ضمن بطولة غرب آسيا البارالمبية المقامة في دولة البحرين خلال الفترة من الـ 18 إلى الـ 27 من شباط الجاري.

ووفق بيان للمشروع يخوض سبعة جرحى منافساتهم ضمن هذه البطولة إلى جانب عدد من الرياضيين السوريين من ذوي الإعاقة وذلك في ألعاب القوة البدنية وألعاب القوى والريشة الطائرة.

ويمثل المشروع في لعبة القوة البدنية الجريح منهل زروف وكل من عبد الرحمن حمروش وعزام أحمد وخليل محمود في ألعاب القوى “رمي الرمح” و”الكرة الحديدية” وفراس شيحة وعيسى حسن وعامر سمور في لعبة الريشة الطائرة.

يذكر أن عدداً من الجرحى المشاركين في هذه البطولة نالوا المراكز الأولى خلال دورة ألعاب جريح الوطن الرياضية التي أقيمت في شهر آب الماضي بمحافظة اللاذقية وشارك فيها 92 جريحاً من جرحى العجز الكلي.