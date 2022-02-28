منتخب سوريا يسقط أمام إيران في التصفيات المونديالية

خسر منتخب سوريا بكرة السلة أمام نظيره الإيراني بنتيجة 80-68، اليوم الأحد، ضمن النافذة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتقدم المنتخب السوري في الربع الأول 15-18، قبل أن يخسر في الثاني بنتيجة 33-36، وفي الثالث 55-59.

ولم يظهر أمير هنتيون بالأداء المتوقع، بعدما سجل 36 نقطة في مواجهة البحرين، وكذلك عدد من لاعبي نسور قاسيون، وفي مقدمتهم كمال جنبلاط ونديم عيسى وأنطوني بكر، المتخصص في الرميات الثلاثية.



ولم يشارك أنس شعبان وعبد الوهاب الحموي إلا لدقائق معدودة.

وكان المنتخب السوري قد فاز، الخميس الماضي، على البحرين 64-80، بينما تعرضت إيران لخسارة غير متوقعة في طهران، أمس، أمام كازاخستان 69-73.