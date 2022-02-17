17-02-2022
مدرب منتخب سوريا يعلن القائمة النهائية لمواجهة البحرين
أعلن الإسباني خافيير خواريز كريسبو، مدرب المنتخب السوري لكرة السلة، القائمة النهائية لمواجهة البحرين في 24 شباط الجاري، ضمن النافذة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال 2023.
وقال اتحاد السلة السوري في بيان رسمي: “منتخب سوريا لكرة السلة ينهي معسكره في اللاذقية، والمدرب يعلن قائمة اللاعبين المشاركة بالنافذة الثانية للتصفيات”.
وضمت القائمة كلا من طارق الجابي – مجد عربشة – عمر إدلبي – عمر شيخ علي – عبد الوهاب الحموي – هاني ادريبي – أنس شعبان – زكريا الحسين – آنطوني بكر – جميل صدّير – شريف العش.
وفي ختام معسكر اللاذقية شكر خواريز لاعبي المنتخب توفيق صالح وإلياس عازرية على جهودهما وتمنى لهما التوفيق في المرحلة المقبلة”.
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