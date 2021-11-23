مسؤول أمريكي: وجودنا شرقي سوريا للدفاع عن أمن "إسرائيل"
ربط منسق الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، بشكل مباشر وجودهم في منطقة شرقي سوريا والشرق الأوسط بشكل عام بـ”أمن إسرائيلي” مشدداً على أن وجودهم في تلك المنطقة بات من البديهيات وأولويات الإدارة الأمريكية.
وقال ماكغورك، على هامش حوار المنامة الأحد 21/11/2021: “إن الشرق الأوسط أولوية غير قابلة للاستبدال بالنسبة للأمن القومي الأمريكي” مؤكداً على “الالتزام الأمريكي العسكري في شمال شرق سوريا والدفاع عن أمن إسرائيل، من البديهيات الأمريكية في الشرق الأوسط” وفقاً لما نقلته وكالة “نورث” المعارضة.
وعلّق ماكغورك، على الحضور الإيراني في الشرق الأوسط قائلاً: “لن تترك الولايات المتحدة المجال لإيران لتغيير سياسات أمريكا في الشرق الأوسط”، وذلك في معرض حديثه عن الرد الأمريكي على استهداف قاعدة التنف الأمريكية جنوبي سوريا والتي سبق أن اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية إيران به، قال ماكغورك: ” الولايات المتحدة ردّت ولكن ليس بالضرورة بشكل علني يجعل من الرد الأمريكي خبراً يسمعه الناس شاشة سي أن إن”.
كما علّق المسؤول الأمريكي على التطبيع الحاصل مع دمشق، معتبراً أنه إلى الآن لم يحصل تطبيع حقيقي مع الحكومة السورية، زاعماً أن سوريا لن تعود إلى الجامعة العربية.يشار إلى أنه سبق أن كشفت أوساط سياسية أمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن يمنع الدول التي تنوي التطبيع مع دمشق.
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