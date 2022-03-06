ممنوع التلطيش و التنكر في زي امرأة..عقوبات مشددة لمن يجرؤ

06-03-2022

ممنوع التلطيش و التنكر في زي امرأة..عقوبات مشددة لمن يجرؤ

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس السبت، عن فرضها عقوبات ضد من يتنكر في زي امرأة أو ‏يخدش حياء أنثى في الطريق العام.‏

وذكرت النيابة العامة الإماراتية في بيان لها أن “كل من يتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق سيعاقب بالسجن لمدة عام وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتابعت أنه سيتم توقيع العقوبات السابقة أو إحداها على “من تنكر في زي امرأة أو دخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء”، وواصلت موضحة أنه “إذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا”.

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