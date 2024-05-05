لماذا تخلت إسرائيل عن منظومة باتريوت الأمريكية؟

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قراره بالتوقف نهائيًا عن استخدام أنظمة “باتريوت” الدفاعية الأمريكية، بعد أكثر من ثلاثة عقود من اعتمادها ضمن منظومة الدفاع الإسرائيلية، وفقًا لتقرير نشره موقع “واللا” الإخباري.

وبحسب التقرير، الذي صدر مساء الثلاثاء، بدأ استخدام نظام “باتريوت” في إسرائيل خلال تسعينيات القرن الماضي، تحديدًا أثناء حرب الخليج، وقد أكد سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرًا أنه سيتم سحب هذه الأنظمة من الخدمة بشكل نهائي.

أسباب التوقف عن استخدام “باتريوت”

أحد الأسباب وراء قرار سحب نظام “باتريوت” من الخدمة هو توفر بدائل جديدة أكثر تقدمًا في القدرات الدفاعية، مما أدى إلى تجاوز إمكانيات النظام الأمريكي القديم.

فإسرائيل لديها الآن نظم دفاعية حديثة قادرة على التعامل مع التهديدات المختلفة بشكل أكثر فعالية، وفقًا للموقع.

كما أن تكلفة تشغيل صواريخ “باتريوت” الأمريكية مرتفعة مقارنة بأنظمة الدفاع الأخرى. لذا، يُعد القرار جزءًا من استراتيجية الجيش الإسرائيلي لزيادة الكفاءة وتقليل النفقات.

في ضوء هذه التطورات، أجرى الجيش الإسرائيلي تقييمًا شاملًا وخلص إلى أنه لم يعد بحاجة إلى نظام “باتريوت”، خصوصًا مع اعتماد استراتيجية الدفاع متعددة الطبقات باستخدام أنظمة مثل “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”.

وقد أشار العميد (احتياط) إيلان بيتون، الذي كان قائدًا سابقًا لسلاح الجو الإسرائيلي، إلى أن تحول التركيز في المنظومة الدفاعية الجوية نحو أنظمة أكثر تطورًا يجعل الاستمرار في الاستثمار في نظام “باتريوت” غير مجدٍ.

تأثير هجوم إيراني سابق

وفي بيان رسمي، ذكر سلاح الجو الإسرائيلي أن عملية سحب نظام “باتريوت” من الخدمة ستتم خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تقييم الأوضاع بعد هجوم بالطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية من إيران في منتصف أبريل الماضي، والذي واجهته أنظمة دفاعية أخرى بكفاءة.

نظام “باتريوت” كان جزءًا من المنظومة الدفاعية الإسرائيلية منذ نهاية حرب الخليج الأولى، وتمت الاستعانة به للتصدي للهجمات من المقاتلات أو الصواريخ الباليستية.

وقد نجح النظام في اعتراض 19 هدفًا معاديًا، بما في ذلك طائرات بدون طيار وصواريخ بعيدة المدى.

ومع ذلك، تُظهر الاتجاهات الأخيرة في الدفاع الجوي أن أنظمة “باتريوت” لم تعد الخيار الأمثل، مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى اتخاذ قرار بإخراجها من الخدمة نهائيًا.

إرم نيوز