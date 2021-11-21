البنتاغون يحدد موعد انتهاء مهمة القوات الأميركية بالعراق

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن المهمة العسكرية للقوات الأميركية في العراق ستنتهي بحلول نهاية العام الجاري.



ونقل موقع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي قوله إن اوستن أكد خلال لقائه أمس نظيره العراقي جمعة عناد الجبوري على هامش مؤتمر حوار المنامة الدولي السنوي حول الأمن الإقليمي في البحرين “إن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها التي قطعتها خلال الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي الذي عقد في تموز الماضي بما في ذلك ضمان أنه لن يكون هناك أي قوات أميركية ذات دور قتالي بحلول نهاية هذا العام في العراق”.



واعتبر أوستن أن القوات الاميركية لاتزال في العراق لدعم قوات الأمن العراقية بناء على دعوة الحكومة العراقية مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا المرحلة المقبلة للقوات الأميركية في العراق والتي ستركز على الدور الاستشاري وتقديم المساعدة والتشارك فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية مع قوات الأمن العراقية.



وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة نفت أمس الأول تمديد موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق والمحدد في الحادي والثلاثين من كانون الأول المقبل فيما أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في وقت سابق أن القوات المكلفة مهام قتالية باشرت بالانسحاب من العراق وهناك جهد مستمر من أجل استكمال عملية الانسحاب مع نهاية العام.

