عقوبات أمريكية على الشرطة السودانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي في السودان، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الرسمي في الإنترنت أن الشرطة المعنية في السودان استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

وتشمل العقوبات تجميد أصول شرطة الاحتياطي المركزي السودانية، ووقف أي تعاملات تتعلق بها، ومعاقبة أي جهة أو شخص يحاول انتهاك تلك الإجراءات، كما تطال العقوبات أيضا الضباط والأفراد العاملين في هذه الشرطة.

وفي نهاية العام 2020، تمكنت الحكومة الانتقالية السودانية من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، تم بموجبه شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد أن ظل مدرجاً عليها لمدة 27 عاماً وخسر على أثرها أكثر من 800 مليار دولار.