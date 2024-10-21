تقرير عبري: الاستعدادات لضرب إيران اكتملت والهجوم سيكون كبيرا

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل قد أكملت جميع التحضيرات اللازمة لتنفيذ ضربة عسكرية كبيرة ضد إيران، مع أخذ الرد الإيراني المتوقع بعين الاعتبار.

ووفقًا للصحيفة العبرية، من المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو اليوم الهجوم المحتمل على إيران، إلى جانب تطورات الحرب في لبنان، ومسألة توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن إسرائيل تفترض أن إيران سترد على الضربة، وأن هناك استعدادات جارية لمواجهة أي رد فعل إيراني.

وكانت الصحيفة قد ذكرت، يوم السبت، أن إسرائيل تستمر في تحضيراتها للهجوم، حتى بعد مقتل يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة. ولفت التقرير إلى أن التحدي الذي تواجهه إسرائيل هو تحديد الهدف وطريقة تنفيذ العملية، وكذلك التعامل مع الرد الإيراني المتوقع.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي: “نعرف متى وكيف سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني.”

وتناول التقرير تصاعد الاستعدادات العسكرية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، في ظل التوتر المتزايد.

روسيا اليوم