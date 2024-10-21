وزير خارجية صنعاء يحذّر واشنطن من تسريبات عن غزو الحُدَيْدة : جحيم فيتنام سيكون نزهة

نشر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة التغيير والبناء في صنعاء، جمال عامر، تغريدة على منصّة "إكس"، يُشير فيها إلى مخطّط أميركي بغزو الحديدة، وذلك لإرغام اليمن على وقف مساندة غزّة.

وقال عامر إنّ "الإدارة الأميركية تجهد من رأسها الى سافلها بالسعي الى الكيد ولكل ما يؤذي صنعاء وحين رد الله كيدها بدأت تطلق تسريبات بغزو الحديدة".

ولفت عامر في تغريدته، إلى أنّ "تسريبات الإدارة الأميركية بغزو الحديدة دعما للكيان بهدف إرغام القيادة على وقف مساندة غزة".

مشدداً أنّه "اذا تهوّرت، فإن جحيم فيتنام سيكون مجرد نزهة".



وختم الوزير جمال عامر تغريدته، قائلاً: "الأحرار لا يركعون والنظام الأميركي ليس الحاكم بأمر الله".