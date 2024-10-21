مصدر يكشف عدد الطائرات الحربية الإسرائيلية التي دمرت في عملية الوعد الصادق 2

كشف مصدر مطلع لوكالة الأنباء الإيرانية “فارس” عن تدمير ثلاث مقاتلات إسرائيلية متطورة من طراز “F-35” على الأقل، خلال عملية “الوعد الصادق 2” التي نفذتها إيران في مطلع أكتوبر.

وصرح المصدر للوكالة قائلاً: “تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن الكيان الصهيوني قام بنقل عدد كبير من مقاتلاته إلى قواعد جوية في دول مجاورة قبل أيام من العملية الصاروخية الإيرانية، تحسباً لتعرضها لأي هجوم صاروخي”.

وأضاف: “الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية أظهرت الأضرار التي لحقت بحظيرة الطائرات التي تحتوي على مقاتلات “F-35″، كما أفادت شركة “إنتل سكاي” بأن أكثر من 40 نقطة في قاعدة نافاتيم الاستراتيجية بصحراء النقب تعرضت للقصف بالصواريخ الإيرانية”.

وأشار إلى أن “معهد ميدلبري للأبحاث” أكد إصابة ثلاث طائرات من طراز “F-35” على الأقل نتيجة الهجوم الإيراني.



وأوضح المصدر أن “عملية الوعد الصادق 2 نُفذت على فترتين، كل منهما استغرقت ثلاث دقائق، بمجموع ست دقائق، حيث أُطلقت 200 صاروخ، وأصابت 90% منها أهدافها بدقة”.

روسيا اليوم