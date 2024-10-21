إعلام العدو يقر بإصابة 23 جندياً خلال 24 ساعة

أفادت إعلام العدو، اليوم الاثنين، بإصابة 23 جندياً إسرائيلياً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الإعلام العدو إنّه "أصيب 17 جندياً عند الحدود مع لبنان و6 جنود آخرين في قطاع غزّة".

وصباح اليوم، ذكرت وسائل إعلام العدو، نقلاً عن مركز "زيف" الطبي في صفد، أنه تمّ "نقل 15 إصابة خلال الليل من منطقة القتال عند الحدود الشمالية مع لبنان".

وأمس الأحد، أقرت وسائل بإصابة 26 جندياً إسرائيلياً معظمهم في الاشتباكات عند الحدود مع لبنان، فيما أعلن "الجيش" الإسرائيلي مقُتل قائد اللواء "401" العقيد إحسان دقسة، من جرّاء انفجار عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية في جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه في الحادثة التي قُتل فيها قائد اللواء "401" أُصيب أيضاً قائد الكتيبة "52" المقدّم يهودا شيلو بجروح خطرة، كما أصيب ضابطان آخران.

واليوم قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية إن مقتل قائد اللواء الإسرائيلي يزيد من الشعور بالتعب من الحرب بين الجمهور الإسرائيلي.

وقبل يومين، ضربت طائرة من دون طيار لحزب الله، تجمّعاً لجنود إسرائيليين عند الحدود مع جنوب لبنان، في حادثة وصفتها بـ"الصعبة"، ما أسفر عن إصابة 31 جندياً.

وإذ يشدّد "جيش" الاحتلال الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه من جرّاء المعارك عند الحدود مع لبنان، وفي قطاع غزةّ سعياً منه لإخفاء حجم خسائره، لذلك فإن البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، التي تبثّها المقاومتين اللبنانية والفلسطينية تُظهر أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلال أكبر بكثير مما يعلن.