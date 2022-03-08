قوات الاحتلال تستعد لهدم منازل أسرى

أفادت إذاعة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، بأن وحدة الهندسة التابعة لقوات الاحتلال تستعد لهدم منازل الأسرى محمد يوسف جرادات، والشقيقين غيث وعمر أحمد ياسين جردات، في سيلة الحارثية غرب جنين.

ترافق ذلك مع استهداف سرايا القدس، لقوات الاحتلال المتوغلة في مخيم جنين، وذلك بالتعاون مع مجاهدي كتائب شهداء الأقصى.

وقالت كتيبة جنين في تصريح مقتضب: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدو كتيبة جنين-سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى من استهداف قوات ودوريات الجيش بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وفي وقت لاحق أعلنت كتيبة جنين تمكن مجاهديها من استهداف تجمع لجنود الاحتلال وآلياته على مدخل دوار الشهيد راغب جرادات في جنين بصليات كثيفة من الرصاص.

وكانت قوات الاحتلال، ترافقها جرافات، اقتحمت مساء الاثنين، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وداهمت منازل الأسرى محمد يوسف جرادات، والشقيقين غيث وعمر أحمد ياسين جردات.

في السياق، تحدثت القناة 12 العبرية عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال دهساً في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، واعتقال سائق من المكان في إثر العملية.

يشار الى أن قوات الاحتلال، اعتقلت غيث وشقيقه عمر (21 عاماً) وخالهم الشيخ محمد يوسف جرادات خلال عملية في بلدة السيلة الحارثية قبل أشهر، بعدما اتهمتهم بالضلوع في عملية "حومش" التي تبنتها سرايا القدس.