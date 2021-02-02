بعد 14 سنة على تأسيسها.. تعديل اسم شركة “الهرم” للصرافة

وافقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على قرار الهيئة العامة غير العادية لـ “شركة الهرم للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة”، بتعديل اسم الشركة ليصبح “لايت للصرافة المساهمة المغفلة الخاصة ” LIGHT EXCHANGE.



وفرض على الشركة شهر هذا القرار لدى أمانة السجل التجاري في مديرية التموين بمحافظة حلب خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر ملغي إذا لم يتم شهره أصولاً وفق أحكام قانون الشركات.



وفي منتصف عام 2020، أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً بخصوص تسليم الحوالات، هدد فيه بمعاقبة “الأشخاص” الذين يعملون على تسلّم أو تسليم الحوالات المالية الواردة من خارج البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة، وحصرها بشركات “الهرم”، “الأدهم”، “الفؤاد”، “شخاشيرو”، “مايا”، “شام”، “زمزم”، “النضال”، “الثقة”، “الفاضل”، “المتحدة”، “الديار”، إضافةً إلى شركتي “تواصل عبر العالم” و”الفؤاد للحوالات المالية الداخلية” الحاصلتين على موافقة توزيع حوالات “ويسترن يونيون”.



وتعد شركة الهرم من أكبر شركات الصرافة في سوريا حيث بلغ الرأسمال المدفوع 250 مليون ليرة سورية عند تأسيس الشركة في عام 2007، وبعدها تقدمت بطلب رسمي لزيادة رأس مال الشركة إلى الجهات المعنية، وفي نيسان 2009 تم الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد ليصبح رأس مال الشركة 400 مليون ليرة سورية، وفي حزيران 2018 تم الحصول على موافقة جديدة ليصبح رأس مال الشركة ملياري ليرة سورية.



وتقدم الشركة خدمات الحوالات المالية الخارجية (الكويت، قطر، الأردن، لبنان، البحرين، الإمارات، كندا)، إلى جانب تقديم خدمة الحوالات البنكية، وخدمة تصريف جميع العملات.