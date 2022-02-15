النرويج تحافظ على صدارة الأولمبياد الشتوي بكين 2022

حافظت النرويج على صدارة الأولمبياد الشتوي المقام على الأراضي الصينية مع انتهاء منافسات أمس بتسع ميداليات ذهبية وبقيت ألمانيا ثانية بثماني ميداليات ولكن الولايات المتحدة تضغط بوصولها للميدالية الذهبية السابعة بفضل بطلتها همفرايز التي دخلت التاريخ بتحقيقها الميدالية الأولى في هذه اللعبة الجديدة على الأولمبياد الشتوي.

وأضافت الصين المستضيفة ميدالية ذهبية جديدة لتصل إلى الذهبية الخامسة والحال كذلك للنمسا، بينما حققت فرنسا الميدالية الذهبية الثالثة، ولم يطرأ جديد على المتوجين بالذهب أو الذين حققوا ميداليات بشكل عام.

أربع مسابقات جرت أمس وذهبت ألقابها لأميركا وفرنسا والصين والنمسا وإليكم التفاصيل.

الزلاجات بوبسليه

أحرزت الأميركية كايلي همفرايز حاملة لقبين أولمبيين تحت العلم الكندي، حيث حصلت على الجنسية الأميركية في كانون الأول الماضي، أول ذهبية أولمبية في تاريخ فردي السيدات بمنافسات الزلاجات بوبسليه للولايات المتحدة، والجدير ذكره أنها المرة الأولى التي تدرج فيها هذه اللعبة في المنافسات الأولمبية الشتوية.

وللعلم فإن البطلة همفرايز كانت قد حصدت ثلاث ميداليات في زوجي السيدات للزلاجات مع كندا برونزية في بيونغ تشانغ 2018 وذهبيتين في 2010 و2014.

وبعد تقدم كبير عقب الجولتين الأوليين، حققت المتزلجة البالغة 36 عاماً وقتاً مدته 4:19.27 دقيقة خلال الجولات الأربع، متفوقة على مواطنتها إيلانا مايرز تايلور التي فازت بالفضية بفارق 1.54 ثانية، وهو فارق كبير في رياضة عادة ما تُحسم بأعشار الثانية، فانفجرت الوصيفة بالبكاء بعدما أمضت عشرة أيام في العزل بسبب كورونا، وحصدت الكندية كريستين دو بروان الميدالية البرونزية بحلولها ثالثة بفارق 1.76 ثانية.

الرقص على الجليد المزدوج

أحرز الفرنسيان غابرييلا باباداكيس وغيوم سيزيرون ذهبية الرقص على الجليد في فئة التزحلق الفني ضمن منافسات أولمبياد بيجين الشتوي الاثنين، لتكون ثالث ذهبيات فرنسا في البطولة، وكان الثنائي باباداكيس (26 عاماً) وسيزيرون (27 عاماً) قد أحرز فضية أولمبياد 2018 الشتوي في بيونغ تشانغ، لكنهما كانا على الموعد هذه المرة وخطفا الذهبية بتسجيل 226. 98 نقطة، وهو رقم قياسي عالمي جديد، متقدمين على الروسيين فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف (220.51)، والأمريكيين ماديسون هوبيل وزاكاري دونوهيو (218.02).

التزلج الحر هوائي سيدات الصين

توجت الصينية تشو مينجتاو بالميدالية الذهبية في هذه المسابقة، وجاء تتويجها بعد أن أحرزت ميدالية فضية في أولمبياد سوتشي 2014، كما أحرزت فضية في منافسات الفرق المختلطة بالأولمبياد الحالي، وحققت مينجتاو نتيجة 108.61، لتحتل المركز الأول، تلتها البيلاروسية هانا هوسكوفا، المتوجة بالذهبية في أولمبياد بيونغ تشانغ 2018، في المركز الثاني لتحرز الميدالية الفضية، وذهب المركز الثالث للأميركية ميغان نيك.

القفز التزلجي فرق رجال

حسمت النمسا منافستها مع سلوفينيا في مسابقة القفز التزلجي لفريق الرجال، فأحرز ستيفان كرافت ودانييل هوبر ويان هورل ومانويل فيتنر، 942.7 نقطة مقابل 934.4 نقطة لسلوفينيا، وذهبت البرونزية لألمانيا بعد حصولها على 922.9 نقطة.

الوطن أون لاين